Volley Nations League 2024 - Velasco | Partite VNL dur - vittoria segnale importante

(Di giovedì 16 maggio 2024)per le azzurre delad Antalya in Turchia. Le ragazze del cthanno battuto per 3-1 (25-16, 25-16, 21-25, 25-22) la Germania in una partita chiave in ambito di qualificazione olimpica.si è detto contento della prova e fa un bilancio nel post partita: “Tutte ledella VNL sono dure, basta vedere quello che il Giappone ha fatto ieri sera contro la Turchia. Le giapponesi hanno difeso tantissimo e io alle mie ragazze ho detto questo deve essere il nostro modello. Per due set l’abbiamo fatto, però per leggere le situazioni di gioco e organizzarci nella fase muro-difesa spendiamo molto, perché sono solo due settimane che ci alleniamo. Nei primi parziali siamo stati molto bravi a mettere in difficoltà la Germania, poi loro hanno sistemato la ricezione, cambiato l’opposto ...

Esordio amaro per la nuova Ital Volley di Josè Velasco nella Pool 1 della prima settimana della VNL femminile 2024 di Volley . All’Antalya Sports Hall le Azzurre perdono la loro partita inaugurale in tre set (26-28, 23-25, 18-21) contro la Polonia . ...

Antalya – E’ stata la Polonia a vincere la prima partita della Nations League di Volley Femminile . l’Italia , impegnata nella prima settimana del torneo in Turchia, ha ceduto il passo alle avversario per tre set a zero (26-28, 23-25, 21-25). E’ ...

Volley Nations League 2024, Velasco: "Partite VNL dure, vittoria segnale importante" - volley Nations League 2024, velasco: "Partite VNL dure, vittoria segnale importante" - Oggi giovedì 16 maggio (ore 13.00) si gioca Italia-Germania, match valido per la Nations League 2023 di volley femminile ... le ragazze di Julio velasco andranno a caccia della vittoria contro ...

Volley: Nations League donne. Successo Italia contro la Germania - volley: Nations League donne. Successo Italia contro la Germania - Rispetto alla formazione dell'esordio sconfitta dalla Polonia, due le novità presentate dal ct velasco, Cambi in palleggio e Degradi in banda. In avvio di gara un infortunio priva subito l'Italia di ...

LIVE Italia-Germania 3-1, Nations League volley femminile in DIRETTA: azzurre vincenti con il cuore, tedesche battute in 4 set! - LIVE Italia-Germania 3-1, Nations League volley femminile in DIRETTA: azzurre vincenti con il cuore, tedesche battute in 4 set! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sfida della Nations League per la Nazionale italiana ...