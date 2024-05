Volkswagen ristora 60mila italiani per lo scandalo Dieselgate

(Di giovedì 16 maggio 2024)paga ancora dazio sul, la figuraccia scoppiata nove anni fa a causa dellodelle emissioni truccate tramite il ricorso a un software illegale. Questa volta a essere rimborsati saranno oltreche tra il 2009 e il 2015 hanno acquistato una vettura del gruppo tedesco e hanno aderito alla class action promossa da Altroconsumo. Sono interessati quindi all’intesa, oltre alle auto, anche quelle a marchio Audi, Skoda e Seat equipaggiate con alcuni modelli di motori diesel. Il gruppo tedesco e l’associazione hanno infatti trovato un accordo transattivo per chiudere la causa, per cuiriconoscerà a chi accetta l’offerta: 1.100 euro per ciascun veicolo acquistato nuovo da un singolo aderente ammesso (unico ...

La bozza di proposta inviata da Israele a Hamas nella trattativa in corso riguarda una tregua di 40 giorni e lo scambio di prigionieri e ostaggi in rapporto di 10 a uno. Hamas dovrebbe liberare circa 40 ostaggi, compresi donne, persone sotto i 19 ...

La nipote e il marito accusati di rubare 60mila euro alla anziana nonna: a giudizio - La nipote e il marito accusati di rubare 60mila euro alla anziana nonna: a giudizio - Una nipote premurosa, sempre presente, pronta a soddisfare insieme al marito ogni richiesta che proveniva dalla nonna di 84 anni. Vista così si potrebbe essere una cornice familiare da ...

Auto elettriche, sui dazi contro la Cina l’Europa si smarca - Auto elettriche, sui dazi contro la Cina l’Europa si smarca - La Cina ha ormai un piede, o meglio una ruota, in Europa. Da settembre Stellantis comincerà a vendere in giro per il Vecchio continente auto elettriche a marchio cinese, Leapmotor per la precisione, p ...