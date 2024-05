Virtus e Segafredo - pace fatta Oggi è attesa la firma del rinnovo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2024) Il marchio dellaresterà sulla maglia della. Dopo la convulsa giornata di martedì con l’azienda di Pianoro che annunciava la sua volontà di non rinnovare il contratto di sponsorizzazione per la prossima stagione e con l’immediata smentita del presidente della stessa società Massimo Zanetti che parlava di una semplice rinegoziazione, le diplomazie si sono messe al lavoro e in tempi brevi, c’è chi dice già nella giornata didopo il rinvio di ieri, dovrebbe arrivare lasu una nuova intesa che consenta la prosecuzione di questo abbinamento. Le cifre sono ovviamente inferiori rispetto a quelle precedenti, ma questo ridimensionamento era prevedibile, se si considera che ora Zanetti detiene solo il 50% delle quote dell’azienda leader nella produzione di caffè e che non ha più la maggioranza nel ...