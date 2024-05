(Di giovedì 16 maggio 2024) Questa sera, giovedì 16 maggio 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la secondadiil2, la seconda stagioneserie tv con protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman. La seconda stagione avrà sei puntate che sono state già pubblicate su Mediaset Infinity. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.e Francesco scoprono finalmente chi è il padre biologico dell’ispettore. Turi, trasferitosi da Demir, lo opprime con la sua pesantezza, mentre si indaga sulla morte sospetta di un giovane violinista.si avvicina al pm Matteo, causando la gelosia di Francesco, mentre Leonardo sembra avere qualcosa in comune con. Proprio quandoe Demir sembrano ...

In Viola come il mare Trong>Chiara Trong> Tron interpreta Tamara, uno dei personaggi più amati della fiction con Francesca Chillemi e Can Yaman. Lei è l’amica che tutti vorrebbero, specialmente ora che si è “ ammorbidita ” nella seconda stagione, in onda il ...

Viola come il Mare torna su Canale 5 con la sec onda stagione. In onda questa sera, giovedì 16 maggio 2024, la Terza Puntata della fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi, ecco le Anticipazioni .

Viola come il mare 2 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata Questa sera, giovedì 16 maggio 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la terza puntata di Viola come il mare 2, la seconda stagione della serie tv con protagonisti ...

