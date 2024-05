Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 16 maggio 2024)16 MAGGIOORE 15.20 ARIANNA CAROCCI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA VEIENTANA E TIBURTINA; CODE A TRATTI ANCHE IN ESTERNA TRAFIUMICINO E TUSCOLANA. FILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO E TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA NELLA DIREZIONE OPPOSTA. SULL’AURELIA INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI GUIDO VERSO CIVITAVECCHIA, IN QUESTO CASO PER LAVORI IN CORSO; SI TRATTA DI INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI GIUNTI, CHE COMPORTANO LA CHIUSURA ALTERNATA DELLE CORSIE DI MARCIA IN BASE ALL’AVANZAMENTO DEL CANTIERE. ORA IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO PROSEGUONO I LAVORI SERALI DI RINNOVO DEI BINARI SULLA ...