Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 16 maggio 2024)16 MAGGIOORE 11.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATraffico al momento scorrevole CONTINUA LA MANIFESTAZIONE ENOGASTRONOMICA “ASSAGGI” CHE SI STA SVOLGENDO NEL CENTRO URBANO DI VITERBO, PER CONSENTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELL’EVENTO E STATO ISTITUITO IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU VARIE PIAZZA, TRA CUI PIAZZA SAN LORENZO, TALI DISPOSIZIONI RESTERANNO IN ATTO FINO AL TERMINE DELL’EVENTO PREVISTO PER IL 22 MAGGIO A TERRACINA PROSEGUONO I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE PERTINENZE STRADALE DANNEGGIATA, PER CONSENTIRNE LO SVOLGIMENTO ISTITUITO IL SENSO UNICO ALTERNATO IN BASE ALLE ESIGENZE DEL CANTIERE IN VIA PONTE ROSSO, TALE PROVVEDIMENTO RESTERA IN ATTO FINO AL TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER ...