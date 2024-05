Via Capo Passero - arrestato pusher dalle volanti della polizia

(Di giovedì 16 maggio 2024) Durante i servizi notturni di controllo del territorio gli agenti delleQuestura di Catania, sono intervenuti in via, nei pressi di uno stabile dove notoriamente vengono spacciate sostanze stupefacenti. Gli agenti, individuata una porta aperta che consentiva l’accesso all’interno dello stabile, sono entrati per un controllo, insospettiti da un notevole movimento e di viavai di giovani che alla vistavolante si sono poi dati alla fuga. Poco dopo l’ingresso dei poliziotti è giunto un giovane che, alla vista degli operatori, non avendo più vie di fuga, ha tentato di occultare due involucri tenuti in mano. Insospettiti dalla condotta di costui gli agenti hanno domandato cosa avesse cercato di nascondere e il giovane spontaneamente ha consegnato due involucri di ...

