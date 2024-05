Verso Torino-Milan - Loftus-Cheek e Kjaer non ci saranno | Maignan è in gruppo e recupera? Le ultime

(Di giovedì 16 maggio 2024) Ilsi prepara alla gara contro ilnon ciinvece è in. Le ultime Ildi Stefano Pioli si prepara a scendere in campo contro ilnella gara valevole per la 37esima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri sono reduci dalla bella vittoria di San Siro contro il Cagliari, 5-1, e vogliono concludere al meglio la stagione, per dare un segnale positivo ai tifosi che sono in rivolta per le scelte discutibili della società. Secondo quello che filtra daello, Stefano Pioli dovrebbe recuperare Mikeper la sfida contro la squadra di Juric. Il francese ha smaltito il problema fisico ed è tornato in ...

Buone notizie per Stefano Pioli, che recupera Simon Kjaer in vista della partita Milan - Lecce , in programma sabato 6 aprile alle ore 15 nella cornice di San Siro. Il difensore danese si è infatti allenato con i compagni e, salvo imprevisti, figurerà ...

Milan, senza Gabbia la coppia centrale contro il Toro sarà Thiaw-Tomori - Milan, senza Gabbia la coppia centrale contro il Toro sarà Thiaw-Tomori - E' un Milan che sarà privo al centro della difesa dello squalificato Matteo Gabbia quello che sabato sera arriverà allo stadio Olimpico Grande Torino. Per sostituirlo ...

Infortunio Loftus-Cheek, stagione finita per l’inglese L’ex Chelsea vorrebbe recuperare per l’ultima gara contro la Salernitana - Infortunio loftus-cheek, stagione finita per l’inglese L’ex Chelsea vorrebbe recuperare per l’ultima gara contro la Salernitana - Come riportato dal Corriere dello Sport, in casa Milan i prossimi giorni saranno molto importanti anche per capire meglio le condizioni di loftus-cheek. Il centrocampista inglese salterà la gara di ...

Scusa mister, io non vengo con voi | Pioli, altra mazzata dopo Giroud: il pupillo è fuori squadra - Scusa mister, io non vengo con voi | Pioli, altra mazzata dopo Giroud: il pupillo è fuori squadra - Per la sfida ai granata, intanto, il Milan sarà in piena emergenza. Mancheranno, infatti, gli infortunati Maignan, Chukwueze, loftus-cheek e kjaer, ma non sarà della partita nemmeno il difensore ...