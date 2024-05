Verso Fiorentina-Napoli - è ufficiale | il dato sorprende gli azzurri

(Di giovedì 16 maggio 2024) L’ultima trasferta stagionale sarà a Firenze, un appuntamento decisivo ai fini della qualificazione in Conference League.Registrato l’ennesimo triste passo falso casalingo, questa volta contro il Bologna, in grado di spazzare nel giro di un quarto d’ora circa quelli che l’anno scorso erano campioni d’Italia, ilprepara la prossima ed ultima trasferta stagionale.Una partita ostica e complicata, in un campo che anche nella stagione dello scudetto è riuscito a donare non pochi grattacapi agli, quello dell’Artemio Franchi di Firenze, contro ladi Vincenzo Italiano, tra i 4 tecnici rientranti nell’identikitfornito dai massimi esperti di calciomercato., inaspettato ildell’ultim’ora: gli ...

GRAZIANI, Aquilani prematuro, manca di esperienza - GRAZIANI, Aquilani prematuro, manca di esperienza - Grande ospite a TMW Radio. Durante Maracanà è intervenuto l'ex calciatore e tecnico Ciccio Graziani. Fiorentina e Torino, chi vedrebbe bene sulla panchina il prossimo anno "A Firenze parlano di ...

La maglia viola 2025: anteprima - La maglia viola 2025: anteprima - Ecco la maglia viola 2025, così la Fiorentina in un video presenta la novità. Un video di appena 30 secondi, molto ben fatto, nel quale ci si proietta brevemente verso la prossima stagione. Intanto ...

Fiorentina-Napoli: l’ultima di Italiano in viola al Franchi. Vincere per l’Europa. Azzurri senza Osimhen. Formazioni - fiorentina-napoli: l’ultima di Italiano in viola al Franchi. Vincere per l’Europa. Azzurri senza Osimhen. Formazioni - Lo aspetteranno sotto la curva Fiesole, Vincenzo Italiano, dopo la sua ultima partita al Franchi sulla panchin a della Fiorentina. Naturalmente per festeggiare anche i tre punti che regalerebbero ai v ...