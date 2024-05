Vanno cacciati! Giordano imbufalito | il VIDEO Contro chi si è scagliato stavolta

(Di giovedì 16 maggio 2024) In apertura della puntata del 15 maggio di “Fuori dal Coro” Marioha voluto commentare alcuni dei fatti di cronaca che hanno caratterizzato questa settimana italiana, con le aggressioni degli immigrati irregolari ai danni delle nostre forze dell’ordine.punta il ditoquesti episodi di violenza e parla dei provvedimenti d’espulsione. Perché le autorità italiane non li hanno già espulsi? “La prima domanda che non riesco a togliermi dalla testa è: perché non li cacciamo?”, esordisce con rabbia Mario. Che poi aggiunge: “Il marocchino che qualche giorno fa a Milano ha accoltellato un poliziotto e l’ha ferito in modo molto grave è irregolare in Italia da 22 anni. Ha precedenti per rapina aggravata, furto, lesioni, spaccio, sequestro di persona. È stato più volte in carcere e ha avuto tre ...

