Valutazione scuola primaria - ANDIS | Il giudizio sintetico rischia di vanificare i grandi sforzi delle scuole per un’autentica valutazione formativa

(Di giovedì 16 maggio 2024) L’“sollecita un dialogo con il Ministero in merito al disegno di legge 924-bis, già approvato al Senato e ora al vagliocommissioni della Camera, che introduce una radicale revisione della disciplina in materia distudentesse e degli studenti”. L'articolo .

Dopo l’approvazione in Senato la protesta non si ferma: “Si tratta di un atto pedagogicamente ingiustificato che rischia di far regredire la Scuola ". L’approfondimento nella newsletter “Dietro la lavagna”

Obesità infantile, presentato progetto screening Asl-scuole - Obesità infantile, presentato progetto screening Asl-scuole - "Obesità e rischio cardiovascolare in età pediatrica" è il titolo del progetto presentato stamattina, nella sede della Asl di Teramo, ai dirigenti scolastici degli istituti comprensivi che operano nel ...

Pnrr Scuola, Pd all’attacco: “Fallimento del governo”. Il ministro Fitto: “Non ci sono ritardi” - Pnrr scuola, Pd all’attacco: “Fallimento del governo”. Il ministro Fitto: “Non ci sono ritardi” - I dati diffusi dal Rapporto Fondazione Agnelli e Astrid sul ritardo nella spesa dei fondi Pnrr (3,3 miliardi sui 20 assegnati) scatena le opposizioni. Gilda ...

Valutazione comportamento alunni: disegno di legge molto a rilento, in forse l’entrata in vigore a settembre 2024 - valutazione comportamento alunni: disegno di legge molto a rilento, in forse l’entrata in vigore a settembre 2024 - Si fa sempre più complicato il percorso di approvazione del disegno di legge sulla valutazione degli alunni.Nelle ultime due settimane, in Commissione Cultura della Camera l’esame è andato a rilento e ...