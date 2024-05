Vaciago | ero al telefono - Allegri mi ha detto | metti gi - direttore di merda

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 16 maggio 2024) Ildi Tuttosport Guidoha replicato al comunicato dell’avvocato di. L’avvocato Paolo Rodella, con il suo comunicato all’Ansa, mi accusa di aver dato una ricostruzione «falsa» dei fatti accaduti nello Stadio Olimpico, mercoledì sera, fra il suo assistito Massimilianoe me. Tutto ciò è forse ancora più grave dell’accaduto che, per quanto mi riguarda, faceva già parte del passato e sul quale sono costretto a tornare. Invito le parti a una maggiore precisione nella ricostruzione dell’episodio, soprattutto perché la scena si è svolta sotto gli occhi di parecchi testimoni, fra cui il dirigente responsabile Broadcast della Lega Serie A, Manuele Tigani, che più di ogni altro si è prodigato per fermare; Gabriella Ravizzotti dell’Ufficio Stampa Juventus; almeno due ...