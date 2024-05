Vaccino Covid Pfizer - vittime di effetti avversi come ictus e trombi chiedono indennizz - come successo con AstraZeneca

L'endocrinologo Giovanni Frajese è stato intervistato dal Giornale d'Italia riguardo la recente mossa di AstraZeneca di ritirare il vaccino Covid in tutto il mondo. Una decisione avvenuta a pochi giorni di distanza dall'ammissione in tribunale ...

Loredana Frasca , immunologa e ricercatrice dell'Istituto Superiore di Sanità, è stata intervistata in esclusiva dal Giornale d'Italia per parlare della recente decisione di AstraZeneca di ritirare il suo vaccino Covid in tutto il mondo e di tutto ...

Pfizer accetta di pagare per risolvere i contenziosi sul caso Zantac - pfizer accetta di pagare per risolvere i contenziosi sul caso Zantac - pfizer risolve le cause sul farmaco Zantac con un accordo milionario: una svolta per pazienti e azionisti. Nel tentativo di risolvere migliaia di cause legali relative al suo farmaco per il bruciore ...

mRna, ecco la proteina che cura. Il premio Nobel Katalin Karikó: «Dal cancro all'infarto, così possiamo sconfiggere anche malattie rare» - mRna, ecco la proteina che cura. Il premio Nobel Katalin Karikó: «Dal cancro all'infarto, così possiamo sconfiggere anche malattie rare» - Tre anni dopo pfizer si è rivolta a BioNTech per sviluppare un vaccino contro l'influenza basato su mRNA. Abbiamo lavorato con pfizer per due anni e avevamo già testato la formulazione, tutto. Eravamo ...

Democrazia e vaccini, i punti forti dell'occidente contro la pandemia - Democrazia e vaccini, i punti forti dell'occidente contro la pandemia - Da un’analisi di Airfinity presentata al Summit sulla democrazia di Copenaghen è emerso che per la stragrande maggioranza dei paesi un governo democratico è stato un fattore chiave predittivo di una r ...