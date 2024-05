Usa - ateneo California boicotta Israele

(Di giovedì 16 maggio 2024) 8.56 La Sonoma State University (Ssu) in-una scuola di arti liberali parte dellaState University Network- è il primoad annunciare ilggio di, come parte di un accordo con gli studenti sullo sgombero della tendopoli pro-Palestina creata nel campus. Il presidente della Ssu Mike Lee ha accettato le richieste studentesche e ha pubblicato una lettera in cui chiede il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e condanna "gli atti di genocidio, pulizia etnica,razzismo e antisemitismo".

La Sonoma State University (Ssu) in California , una scuola di arti liberali parte della California State University Network, è la prima istituzione accademica americana ad annunciare il boicottaggio accademico di Israele , come parte di un accordo ...

Palestina, la Sonoma State University in California rompe un tabù e si schiera con gli studenti per chiedere a Netanyahu di fermare la guerra a Gaza - Palestina, la Sonoma State University in california rompe un tabù e si schiera con gli studenti per chiedere a Netanyahu di fermare la guerra a Gaza - Palestina, la Sonoma State University in california si schiera con gli studenti per chiedere a Netanyahu di fermare la guerra a Gaza ...

Un Ateneo californiano vara il boicottaggio di Israele - Un ateneo californiano vara il boicottaggio di Israele - Si tratta di un compromesso con gli studenti, primo caso in Usa, per sgomberare la tendopoli di protesta sorta nel campus ...

Guerra in Medio Oriente. California, la Sonoma University annuncia boicottaggio Israele, è la prima - Guerra in Medio Oriente. california, la Sonoma University annuncia boicottaggio Israele, è la prima - Gallant contro Netanyahu: «Israele non governi a Gaza». L'Ue boccia l'operazione a Rafah. Biden sblocca altre armi ...