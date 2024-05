Uomini e Donne | Chi È Pietro Del Pozzo - Il Nuovo Pretendente Di Gemma!

Uomini e Donne , Puntata di Oggi : per Gemma Arriva un Nuovo Pretendente e non mancano le ironie degli opinionisti. Barbara poi ha qualcosa da dire ad Ernesto! Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne , al centro dell’attenzione c’è stata Gemma per ...

Uomini e Donne, Maria De Filippi porta Giucas Casella in studio: tutta la verità sul flirt con Tina Cipollari - Uomini e donne, Maria De Filippi porta Giucas Casella in studio: tutta la verità sul flirt con Tina Cipollari - L’illusionista ha raggiunto il dating show di Maria De Filippi per raccontare tutto: cos’è successo nella puntata di oggi, Asmaa si dà una chance con Cristiano ...

Uomini e Donne, Giucas Casella in trasmisisone ipnotizza Tina: l'opinionista sviene al centro studio! [VIDEO] - Uomini e donne, Giucas Casella in trasmisisone ipnotizza Tina: l'opinionista sviene al centro studio! [VIDEO] - Nella puntata di Uomini e donne, in onda oggi su Canale5, Giucas Casella è stato ospite della trasmissione per confrontarsi con Tina Cipollari sulla loro passata relazione. Durante un ballo, Casella i ...

Il paradiso delle signore, anticipazioni domani 17 maggio: ancora problemi per Pietro - Il paradiso delle signore, anticipazioni domani 17 maggio: ancora problemi per pietro - Anticipazioni Il paradiso delle signore in onda il 17 maggio: pietro ancora lontano da lei Il paradiso delle signore è la soap opera che più ...