Unomattina - che imbarazzo! Vanno in onda le prove e nessuno se ne accorge

Roberto Poletti lascia senza parole Federica Panicucci: imbarazzo a Mattino 4 - Roberto Poletti lascia senza parole Federica Panicucci: imbarazzo a Mattino 4 - Roberto Poletti è riuscito ad ammutolire la sua collega: è successo in diretta Oggi la prima parte di Mattino 4 è stata dedicata interamente al maltempo ...

Alunno troppo bravo: insegnante lo frena/ “Impegnati di meno, metti in imbarazzo i compagni” - Alunno troppo bravo: insegnante lo frena/ “Impegnati di meno, metti in imbarazzo i compagni” - Alunno troppo bravo: insegnante lo frena: la docente ha invitato il bimbo di una scuola primaria del Salento a non impegnarsi troppo ...

Allegri, una Juve così è da imbarazzo: “Tra dieci giorni saprete tutto" - Allegri, una Juve così è da imbarazzo: “Tra dieci giorni saprete tutto" - TORINO - Ennesimo passo falso della Juve: i bianconeri di Massimiliano Allegri non vanno oltre l'1-1 contro la Salernitana, già retrocessa, e rimandano l'appuntamento con la qualificazione aritmetica ...