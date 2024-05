Unione e impegno per il futuro | istituzioni e giovani insieme contro le devianze giovanili

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 16 maggio 2024) Non c’è spazio per arrendersi, c’è solo il margine per reagire. Dall’altro come dal basso. È stato il prefetto di Pistoia Licia Donatella Messina accolto dagli applausi del pubblico ad aprire i lavori di questa mattinata, non senza emozione. "Nonostante i dolorosi numeri che inquadrano il fenomeno delleli, non dobbiamo abbandonarci al pessimismo. È nostro compito incoraggiare i, spronarli. Anche attraverso la proposta di letture. Perché i libri sono preziosi antidoti, sono strumenti di libertà. Ragazze e ragazzi, non siete soli, siamo qui a ricordarvelo. Siate voi stessi i testimonial della lotta al bullismo". Un invito alla consapevolezza è quello espresso anche dalla presidente della Sds Pistoiese e vicesindaca Anna Maria Celesti, che ha evidenziato come "questo libro richiami noi...