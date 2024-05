Unieuro di slancio alla sfida contro Trieste La panchina tira la volata per la semifinale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2024) Laconè ormai dietro l’angolo e Forlì si prepara a una battaglia che si preannuncia particolarmente intensa ed equilibrata. I biancorossi faranno leva sul fattore campo e sugli ottimi segnali lanciati nella serieVigevano, nonché sulla freschezza complessiva del gruppo. Nelle quattro sfide ravvicinatela Elachem, infatti, lo staff tecnico ha tutto sommato potuto gestire i minutaggi dei vari interpreti. Un elemento tutt’altro che scontato, in considerazione del forfait di Kadeem Allen e, in occasione di gara3, di Luca Pollone. Proprio quando l’ala piemontese è stata costretta allo stop, non a caso, all’è mancato un pizzico di energia per poter compensare l’esuberanza degli avversari. In generale, però, Forlì se l’è cavatagrande. Al punto da ...