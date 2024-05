Unica | servizi digitali per l’orientamento | webinar del Ministero il 17 maggio

Buone notizie per i contribuenti: l'Agenzia delle Entrate ha emesso una circolare che detta le istruzioni per l'attuazione delle nuove misure di semplificazione e razionalizzazione previste dal decreto legislativo di attuazione della delega ...

Social network, Commissione Ue apre indagine su Meta: si temono effetti negativi sui bambini - Social network, Commissione Ue apre indagine su Meta: si temono effetti negativi sui bambini - La Commissione UE ha avviato un procedimento formale per valutare se Meta, fornitore di Facebook e Instagram, possa aver violato la legge sui ...

Ue: Commissione avvia procedimento su Meta, 'violata la protezione dei minori su Facebook e Instagram' - Ue: Commissione avvia procedimento su Meta, 'violata la protezione dei minori su Facebook e Instagram' - La Commissione teme che i sistemi di Facebook e Instagram, compresi i loro algoritmi, possano stimolare dipendenze comportamentali nei bambini e creare i cosiddetti "effetti dei fori di coniglio".

Come l'Intelligenza Artificiale e le piattaforme digitali stanno cambiando il modo in cui le escort si presentano ai propri clienti - Come l'Intelligenza Artificiale e le piattaforme digitali stanno cambiando il modo in cui le escort si presentano ai propri clienti - L'avvento dell'Intelligenza Artificiale (IA) e delle piattaforme digitali sta avendo un impatto decisamente rilevante sulla società contemporanea e anche il mondo delle escort ha potuto beneficiare de ...