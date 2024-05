Unahotels Reggio in vantaggio nei quarti playoff e si porta sul 2-1

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2024)Emilia, 16 maggio 2024 – Una grandesi impone sulla Reyer Venezia e passa a condurre 2-1 nella serie dei. I biancorossi dominano per tre, dando una lezione tecnica, tattica e di intensità agli avversari, contenendo poi, dopo aver accusato una comprensibile stanchezza, la loro reazione nell’ultimo quarto. Mvp della serata l’ex di turno, Matteo Chillo, che sforna una prestazione grintosa e performante sui due lati del campo. Ben coadiuvato dal veterano Smith. Sabato alle 20.45 si torna in campo per gara 4, sempre in via Guasco. Conche si è guadagnata il match-ball per chiduere la serie. Clima infernale ma corretto al PalaBigi, pubblico a trascinare come non mai e l’inizia con entusiasmo e gioco corale, Venezia è ...