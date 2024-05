Una settimana di tempo Mosca chiude le porte al Regno Unito Che succede

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 16 maggio 2024) Nuovo gradino nella crisi diplomatica sempre più profonda trae Londra. In risposta a un atto analogo della Gran Bretagna, il Ministero degli Esteri russo ha dichiarato persona non grata l'addetto militare presso l'ambasciata britannica. L'addetto alla difesa dell'ambasciata britannica adovrà lasciare la Federazione Russa entro una, ha dichiarato in un comunicato il ministero degli Esteri russo. «Il 16 maggio, un rappresentante dell'ambasciata britannica aè stato convocato al ministero degli Esteri russo, al quale è stata rivolta una forte protesta in relazione alla decisione ostile e infondata presa dalle autorità britanniche l'8 maggio nei confronti dell'addetto alla difesa presso l'ambasciata russa a Londra», si legge nel documento. Il Ministero degli Esteri russo ha ...