Un mix di capra - urina e formaggio | è questo l’odore degli adolescenti secondo un nuovo studio pubblicato su Nature

(Di giovedì 16 maggio 2024) L’adolescenza è uno dei periodi più conflittuali della vita, ma il contrasto con i propri genitori e i coetanei potrebbe dipendere, almeno in parte, dagli odori corporei emessi, molto meno piacevoli di quelli che si rilasciano durante la prima infanzia. Questa curiosa ipotesi emerge da unotedesco, descritto sulla rivista Communications Chemistry, e condotto dagli scienziati della Friedrich-Alexander-Universität e dell’Università tecnica di Dresda. Il gruppo di ricerca, guidato da Diana Owsienko e Helene M. Loos, ha reclutato 18 bimbi di età compresa tra zero e tre anni e 18, tra 14 e 18 anni. Ai partecipanti è stato chiesto di trascorrere una notte conabiti in cui gli scienziati avevano cucito delle pezze di cotone in corrispondenza delle ascelle. Inmodo, gli esperti hanno ridotto il ...