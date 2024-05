Un 21enne muore accoltellato a Bologna

(Di giovedì 16 maggio 2024) AGI - Unè stato ucciso ieri sera al parco della Montagnola a. Dalle prime informazioni si tratterebbe di un ragazzo di 21 anni di origine tunisina,da un altro uomo poi fuggito che, probabilmente, aveva cercato di rapinarlo. Conduce le indagini la polizia di, che sta esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza, per ricostruire la dinamica dell'omicidio. Il giovane, che era incensurato, è stato ferito al costato sul lato sinistro con un coltello. È stato ritrovato ai piedi della scalinata del Pincio ed è stato subito soccorso, ma è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale. Al momento, a quanto trapela, gli investigatori non hanno ancora elementi sufficienti per stabilire se si sia trattato di un tentativo di rapina finito male o, se all'origine dell'omicidio, ci ...

