Ultimo corto muso | è festa Vera Juve e gioia al Max Dea - Coppa Italia amara

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2024) Laè dellantus, per la quindicesima volta nella storia bianconera, per la sesta volta negli ultimi dieci anni, la quinta volta con Allegri in panchina dopo le quattro di fila dal 2014 al 2017. Vecchia Signora che come tre anni fa ha battuto l’Atalanta, alla sua quinta finale persa consecutiva, la terza persa da Gasperini negli ultimi tre anni, trafitta a freddo dopo quattro minuti da un dardo velenoso di Vlahovic che ha deciso il match. A fare la differenza sono stati i centravanti: il serbo per i bianconeri, l’assenza del bomber Scamacca, squalificato, che ha sgonfiato l’attacco nerazzurro, diventato sterile in una serata no di Koopmeiners e De Ketelaere. Dea in frenata dopo la cavalcata trionfale sul tre fronti dell’trimestre, ma la finale di Europa League tra sei giorni a Dublino ha ...