Ultime Notizie Roma del 16-05-2024 ore 14 | 10

(Di giovedì 16 maggio 2024)Daily News radio giornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio appuntamento con l’informazione gli organizzatori del Eurovision song contest hanno multato la delegazione ucraina per aver indossato magliette con stampato il logo free ADS defenders durante l’evento ha detto la cantante Lione Lione in un post pubblicato su Instagram l’artista Ucraina spiega che la delegazione di Kiev ha scelto di sfidare il divieto di Eurovision di messaggi politici indossando magliette che chiedono al rilascio dei difensori della svuotare imprigionati soldati che difendevano l’ultima Roccaforte Ucraina nella Mario Polo occupata sapevamo che quando avrebbero mostrato le repliche delle esibizioni di tutti gli artisti avrebbero mostrato anche la delegazione stessa ha detto agli una liona così quando la telecamera si è avvicinata a noi il nostro team si è ...

Roma Daily News radio giornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in Italia mancano 200.000 bambini perché 30 anni fa non sono nati i potenziali i genitori consistente calo delle nascite degli anni più recenti e ...

Pastore: "I Friedkin mi hanno mandato via e Mourinho nemmeno ha voluto parlarmi" - Pastore: "I Friedkin mi hanno mandato via e Mourinho nemmeno ha voluto parlarmi" - Javier Pastore è tornato a parlare, a più di un anno dalla sua ultima partita giocata, con la maglia del Qatar SC. L`argentino è stato falcidiato dagli infortuni.

AND – Arte, Natura e Didattica, successo per la II edizione del progetto per le scuole - AND – Arte, Natura e Didattica, successo per la II edizione del progetto per le scuole - Nuove generazioni imparano la biodiversità e il rispetto per l’ambiente grazie al progetto AND – Arte, Natura e Didattica ...

Roma, Ultima Generazione imbratta negozi via Condotti - roma, Ultima Generazione imbratta negozi via Condotti - Blitz di Ultima generazione a roma. Negozi del lusso tinti di arancione. Stamattina alle 11, circa una decina di persone aderenti alla campagna ...