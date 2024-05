Ultime Notizie Roma del 16-05-2024 ore 07 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 16 maggio 2024)Daily News radio giornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale Nuovo appuntamento con ledall’Italia e dal mondo i Premiere slovacco Roberto Fico è stato ferito a colpi di arma da fuoco subito dopo la riunione di governo ad andronova vicino Bratislava i media slovacchi riferiscono che la TAC avvenuto mentre il premier si trovava all’esterno davanti alla casa della cultura si è avvicinato alle persone che lo salutavano poi sono stati sparati diversi colpi e Fico è caduta a terra l’aggressore è stato fermato si tratta di un uomo di 71 anni juraj cintura che avrebbe detto l’ho fatto perché sono in disaccordo con le politiche del governo Putin in Cina da XI jinping Ucraina Mosca avanziamo su tutto il fronte a Car Kiev situazione in parte stabilizzata Rivera Zenith 8000 evacuati Blink annuncia altri due miliardi in armi a ...