Ue -Gentiloni | marcia indietro Green Deal sarebbe errore storico

(Di giovedì 16 maggio 2024) Bruxelles, 16 mag. (askanews) – In un intervento oggi al “Brussels Economic Forum” di Bruxelles, il commissario Ue all’Economia, Paolo, ha sottolineato che, a venti giorni dalle elezioni europee, bisogna chiarire la necessità di continuare sulla strada del, senza fare unache“un”. Il commissario ha anche insistito sull’urgenza, per finanziare almeno una parte della transizionee digitale, di stabilire “strumenti comuni per obiettivi comuni” europei, come è stato fatto per la risposta alla pandemia con il “NextGenerationEU” che termina a fine 2026, per mobilitare investimenti pubblici a livello Ue, e non solo a livello degli Stati membri (ciò che andrebbe a scapito ...

"Run for", il percorso con le limitazioni stradali per la manifestazione del 19 maggio - "Run for", il percorso con le limitazioni stradali per la manifestazione del 19 maggio - Gramsci (tratto compreso da Viale Ofanto a Via Filippo Smaldone – entrambi i sensi di marcia) – Via A. Gramsci (tratto compreso tra Via Filippo Smaldone a Viale J.F. Kennedy – corsia di destra ...

Chiesto il processo per il responsabile della strage di giovani sulla Statale 96. La struggente lettera della mamma di Sara - Chiesto il processo per il responsabile della strage di giovani sulla Statale 96. La struggente lettera della mamma di Sara - “Procedendo sulla corsia di sorpasso al Km 116 della SS 96 con direzione di marcia Altamura alla guida di una Mini One, dopo che le auto che lo precedevano sulla medesima corsia di sorpasso stavano ...

SNAI – Formula 1: a Imola il ritorno di Verstappen a 1,35 Il bis di Norris a 6,50, Leclerc in trionfo a 7,50 - SNAI – Formula 1: a Imola il ritorno di Verstappen a 1,35 Il bis di Norris a 6,50, Leclerc in trionfo a 7,50 - Primo appuntamento stagionale in Europa, con l’olandese della Red Bull che vuole riprendere la sua marcia trionfale. A 15 l’altra Ferrari di Sainz, le due Rosse sul podio a 4,00 ...