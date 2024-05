UdineJazz dall’8 al 14 luglio 2024

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di giovedì 16 maggio 2024) Presentato oggi a Udine il calendario completo della 34a edizione del festival internazionale Udin&Jazz, che anche quest’anno conferma livelli qualitativi capaci di allinearlo alle più importanti manifestazioni musicali jazz italiane ed europee. L’edizionecolorerà e animerà di energia e note la città di Udineal 14, proponendo concerti con protagoniste le migliori realtà musicali del contesto nazionale e internazionale, con numerosi momenti di approfondimento e focus sul Jazz e sul Blues e sulle nuove produzioni musicali di Euritmica. Quella al via sarà un’edizione dalla spiccata componente blues, come evidenziato dal tema scelto dal direttore artistico Giancarlo Velliscig: “Walking on the Blues”. “Il programma ripercorrerà sentieri che ci riportano all’anima più “carnale” della musica che amiamo – annuncia ...