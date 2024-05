Ucraina | Isw - ‘intensità offensiva russa a Kharkiv sta diminuendo’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 16 maggio 2024) Washington, 16 mag. (Adnkronos) – L’intensità delle operazioni offensive dell’esercito di Mosca nel nord dicontinua a diminuire dopo che i militari russi hanno conquistato aree meno difese della regione. Secondo un rapporto dell?American Institute for the Study of War (Isw), “le truppe russe sono attualmente avanzate a non più di otto chilometri dal confine, nel nord dell’oblast. Le truppe russe possono facilmente lanciare attacchi di artiglieria contro le posizioni difensive ucraine vicino al confine e il divieto di uso di armi occidentali in territorio russo rende vulnerabili le posizioni di difesa ucraine”.Gli analisti americani sottolineano che “dal 10 maggio le forze russe sono riuscite a portare a termine un’tattica nel nord della regione di, in aree in cui le forze ucraine non hanno deliberatamente ...