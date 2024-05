Ucraina - i segnali che la Russia voglia attrezzarsi per una guerra lunga ci sono tutti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2024) Probabilmente quella in atto contro Kharkiv, seconda città dell’, è già parte dell’annunciata “grande offensiva” che dovrebbe essere la plastica rappresentazione sul campo della rinnovata potenza dello Zar, fresco del giuramento per l’ennesimo insediamento al Cremlino, dopo 24 anni di potere ininterrotto e di fatto assoluto. Il quinto giuramento in forza del plebiscito più travolgente e più pilotato di sempre è avvenuto all’indomani dell’esibizione delle tanto decantate armi atomiche tattiche in una esercitazione in puro stile sovietico, “un segnale per riportare alla realtà l’Occidente e le sue marionette a Kiev” come aveva sottolineato il ministro degli Esteri Lavrov. E nelle stesse ore si è appreso di un piano dei servizi segreti russi per assassinare Zelensky, certamente non il primo ma molto più sofisticato dei precedenti, e dell’arresto di due colonnelli ...