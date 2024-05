Ucraina - diminuisce la pressione della Russia su Kharkiv | cosa succed - lo scenario

Ucraina, diminuisce la pressione della Russia su Kharkiv: cosa succede, lo scenario - Ucraina, diminuisce la pressione della russia su kharkiv: cosa succede, lo scenario - La russia frena nell'attacco a kharkiv. L'intensità delle operazioni offensive dell'esercito di Mosca nel nord della regione continua a diminuire dopo che i militari russi hanno rallentato nella ...

Zelensky a Kharkiv: 'La situazione è difficile, ma sotto controllo' - Zelensky a kharkiv: 'La situazione è difficile, ma sotto controllo' - Volodymyr Zelensky è andato a kharkiv dopo che la russia ha lanciato una nuova offensiva attraverso il confine nord-orientale dell'Ucraina. Lo afferma il presidente ucraino su Telegram. Zelensky ha ...

Guerra in Ucraina, Zelensky in pressing per usare armi Usa in territorio russo - Guerra in Ucraina, Zelensky in pressing per usare armi Usa in territorio russo - Cronaca di guerra dal fronte ucraino. Dopo i massicci attacchi dell’esercito russo, la situazione nella regione di kharkiv è sempre più difficile, al punto che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ...