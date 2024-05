Ubriachi e drogati - litigano e bloccano un treno | due giovani arrestati alla fermata di Rho-Centro

(Di giovedì 16 maggio 2024) Rho (Milano) –e sotto l'effetto di cocaina, prima hanno litigato sul, passando di carrozza in carrozza e disturbando gli altri passeggeri. Poi, arrivatidi Rho-, hanno continuato il violento litigio sulla banchina e aggredito i poliziotti chiamati dal capo, bloccando per quasi 40 minuti la circolazione ferroviaria. Un marocchino di 22 anni e un ragazzo di 20 anni, residente a Pregnana Milanese, sono statidagli agenti del Commissariato di Rho-Pero con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, denunciati per interruzione di servizio pubblico, attentatosicurezza dei trasporti e rifiuto di fornire le generalità. È successo mercoledì pomeriggio su un convoglio di Trenitalia diretto a ...

Follia in treno: ragazzi picchiano passeggeri a caso, viaggiatori messi in salvo in una carrozza - Follia in treno: ragazzi picchiano passeggeri a caso, viaggiatori messi in salvo in una carrozza - Le botte ai viaggiatori scelti a caso. Poi le violenze contro gli agenti. Due ragazzi - un 18enne italiano e un 21enne cittadino marocchino, entrambi con precedenti - sono stati arrestati mercoledì po ...

Casino sull’S6. Arrestati in 2. Un italiano e un marocchino - Casino sull’S6. Arrestati in 2. Un italiano e un marocchino - ieri pomeriggio, alle 18 circa, sono saliti sul treno S6 diretto verso Novara, alla stazione della suburbana di Milano Garibaldi, un ventenne con cittadinanza ...

Leggi anche - Leggi anche - Due pregiudicati ubriachi hanno scatenato il panico su un treno interregionale delle linee 'S', nel Milanese, scagliando oggetti in carrozza e aggredivano i passeggeri, fino a quando non sono stati bl ...