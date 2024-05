Uboldo - tetto pericolante in una casa di corte | evacuate due famiglie

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 16 maggio 2024)(Varese), 16 maggio 2024 –in una palazzina ae duecostrette a evacuare per motivi di sicurezza. E’ accaduto mercoledì sera, al termine di una giornata in cui il maltempo si è fatto sentire in tutta la provincia di Varese. I Vigili del Fuoco sono intervenuti dopo avere ricevuto una chiamata dai residenti, nella quale veniva chiesto un loro intervenuto per unin unadi. I pompieri hanno poi avvisato il sindaco Luigi Clerici e l’ufficio tecnico che, una volta sul posto, hanno convenuto di evacuare dueper un totale di sei persone, che hanno trovato sistemazione presso delle residenze messe a disposizione dal primo ...