(Di giovedì 16 maggio 2024)è il protagonista diper miodrammatico del 2022 diretto da Umberto Marino. La pellicola, ambientata a metà degli anni ’90, racconta la storia di un uomo che si oppone alla prepotenza della camorra, dimostrando che chiunque di noi, se vuole, può fare qualcosa per migliorare la società. Va in onda nella prima serata di Giovedì 16 Maggio: tutte leda conoscere le trovate di seguito.per mio: la trama in breve e il cast Campania, 1996. Raffaele Acampora è un allevatore e vende i suoi prodotti nei mercati rionali. Marito di Anna, padre di quattro figli, coraggiosamente decide di opporsi alla camorra che cerca di imporre il pizzo a lui e ai suoi colleghi. Allo scopo, collabora con le forze dell’ordine ...

Tutto per mio figlio: le curiosità da sapere sul film con Giuseppe Zeno e Tosca D'Aquino

