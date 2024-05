Tutte le curiosità su Prey - film fanta horror in prima visione tv

(Di giovedì 16 maggio 2024)è unamericano del 2022 interessante principalmente perché mescola gli elementi tipici dell’con ilsy e il risultato è decisamente niente male. Quinto capitolo della saga di Predator, la pellicola si snoda lungo una trama piuttosto articolata, bene orchestrata e capace di avvincere lo spettatore sino alla fine. Va in onda intv su Rai Due Giovedì 16 Maggio a partire dalle 21.20: di seguitoleda conoscere.: la trama in breve e il cast Ci troviamo nelle Grandi Pianure, nel 1791. Naru è una giovane ed abile guerriera e guaritrice Comanche, a cui capita di assistere ad una stranezza che non sa spiegarsi. In cielo compare un oggetto insolito, ma lei non sa che si tratta di una navicella spaziale dei ...

