Turismo - nasce ‘Attractive Romania’ : piattaforma multimediale per promuovere itinerari tematici (Adnkronos) – nasce 'Attractive Romania'. E' il primo grande progetto di itinerari turistici culturali sviluppato in Romania. Una nuova piattaforma multimediale per promuovere il paese, con le sue mille sfaccettature, come destinazione turistica tra ...

Turismo - nasce 'Attractive Romania' : piattaforma multimediale per promuovere itinerari tematici Roma, 16 mag. (Labitalia) - nasce 'Attractive Romania'. E' il primo grande progetto di itinerari turistici culturali sviluppato in Romania. Una nuova piattaforma multimediale per promuovere il paese, con le sue mille sfaccettature, come ...