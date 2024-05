Tunnel - per l’organismo di controllo prescrizioni da rifare

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 16 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNei giorni frenetici delle dimissioni dell’allora sindaco Gianluca Festa spuntò una data per l’inaugurazione deldi Avellino: sabato 30 marzo. Ma il regalo di “Pasqua” non arrivò, secondo fonti verificate al Comune di Avellino, per la mancata consegna da parte del Provveditorato regionale alle opere pubbliche dell’ultimo certificato fnecessario per il via libera al collaudo finale tecnico amministrativo. E’ notizia di oggi che, invece, non mancherebbe all’appello solo una “carta”, bensì dagli uffici delregionale disarebbero state avanzate a Palazzo di città una serie di dinieghi relativamente alleprecedentemente richieste. In altre parole l’opera non è completa in tutti i suoi aspetti di sicurezza e tutto quanto richiesto, dunque, non potava essere ...