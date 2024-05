Tu chiamale - se vuo - elezio -i, ma per il Pd sono un congresso

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 16 maggio 2024) Come quel libro di Oliver Sacks, “L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello”, così il Partito democratico ha scambiato leni Europee per il suo. E questo oltretutto è un po’ una presa in giro dei suoi elettori (la maggioranza) ignari del fatto che dietro il voto cidiversi conti interni da regolare. Il primo naturalmente riguarda il futuro di Elly Schlein. Su questo è inutile spendere molte parole: sotto il venti per cento rischia il commissariamento, sopra si salva, con il ventidue e passa è una vittoria. In questi giorni nel partito nessuno prevede una dura sconfitta, e non solo perché i sondaggi stanno andando più che discretamente. L’aria non sembra essere cattiva, dicono molti candidati. La polarizzazione Schlein-Meloni tanto cercata dal Nazareno sembra prendere corpo anche grazie al duello tv, non a caso ...