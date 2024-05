TS – Materazzi contro Gatti dopo la foto con la sciarpa anti-Inter | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 16 maggio 2024) 2024-05-16 17:17:17 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport: C’è chi non ha proprio digerito la vittoria della Coppa Italia della Juventus. Non parliamo dei tifosi dell’Atalanta, ma di un ex giocatore, che ha vestito i colori nerazzurri ma quelli dell’. Di chi si tratta? Di Marco. Il difensore italiano negli anni si è spesso scagliatoi bianconeri, tra sfottò e battutine sul passato. Ora invece sembra non aver preso proprio in modo leggero, i festeggiamenti diil triplice fischio. “ti odio”:replica aAl termine della partitaha esultato sotto la Curva dei tifosi bianconeri e ha esposto unacon scritto: ...