Truffa con ecobonus - Gdf Savona sequestra 1 miliardo di euro

(Di giovedì 16 maggio 2024) I finanzieri del Comando Provinciale dihanno condotto una complessa attività di indagine nel settore dei crediti d'imposta, riconducibili a bonus in materia edilizia ed energetica, con particolare riferimento all'e al Bonus facciate che ha portato al sequestro preventivo disposto dal gip di undida eseguire sul cassetto fiscale di 311 soggetti economici coinvolti, detentori dei crediti d'imposta. Durante le indagini Finanza e agenzia delle Entrate hanno accertato come i crediti d'imposta fossero del tutto inesistenti perché con false fatture per lavori ancora da eseguire su immobili di proprietà di residenti nel savonese.