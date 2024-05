Treviolo - secondo appuntamento di ‘Senologia al centro’ | visite senologiche gratuite per le residenti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 16 maggio 2024) Dopo il successo del primodi marzo, il tour itineranteal, organizzato dal Gruppo Gnodi con il supporto di Mobile System S.r.l. in collaborazione con LILT sezione provinciale di Bergamo Onlus, torna asabato 18 e domenica 19 maggio. L’iniziativa, totalmente gratuita, è dedicata alle cittadine tra i 18 e i 44 anni e le over 74 potranno usufruire di una visita senologica con eventuale aggiunta di ecografia mammaria e/o mammografia. La prestazione avverrà a bordo di una tecnologica unità mobile per la prevenzione oncologica, per l’occasione allestita in Piazza Mons. Benedetti, a. Si tratta di una vera e propria clinica su due ruote: un veicolo completamente attrezzato per l’attività ecografica e di diagnostica per immagine. Dotata di una rampa per le ...