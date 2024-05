Trento - in carcere sfregia la moglie durante il colloquio | colpita a viso e gola con una lametta

(Di giovedì 16 maggio 2024)ta dal marito, detenuto,l’ora dei colloqui neldi Spini di Gardolo a, è accaduto martedì scorso nella saletta riservata agli incontri. Il dialogo tra i due si stava svolgendo normalmente quando l’uomo, un tunisino di 40 anni, ha avvicinato la mano aldella, una trentina di 40 anni,ndola con unae cercando di colpirla alla. La donna è stata ricoverata in ospedale, le sue condizioni non sarebbero gravi, mentre il marito rischia l’incriminazione per tentato omicidio. La sventurata è stata portata all’ospedale Santa Chiara di, ma non sarebbe grave. Non è la prima volta che subisce un’aggressione da parte del marito. Lo scorso anno era stata ...

