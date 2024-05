(Di giovedì 16 maggio 2024) E' al vaglio degli uffici competenti del Comune dil'analisi delto da RfiToscana, ente competente in merito all'iter di approvazione delrelativo allo sviluppo deldellaferrovia, nel quale rientra anche il tratto-Granaiolo L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicato il 22 Aprile, 2024 La Regione Siciliana finanzia interamente i lavori di raddoppio del ponte Corleone a Palermo . Con oltre 17 milioni di euro a valere sui fondi Poc 2014-2020 saranno realizzati due nuovi viadotti laterali in modo da ...

Treni, raddoppio linea Empoli-Siena: Rfi presenta progetto definitivo alla Regione - Treni, raddoppio linea Empoli-Siena: Rfi presenta progetto definitivo alla Regione - E' al vaglio degli uffici competenti del Comune di Empoli l'analisi del progetto definitivo presentato da Rfi alla Regione Toscana, ente competente in merito all'iter di approvazione del progetto rela ...

Caponi, abbiamo un peso nel dibattito politico elettorale - Caponi, abbiamo un peso nel dibattito politico elettorale - "I primi sondaggi e le previsioni dei commentatori, pur con tutto il beneficio di inventario e le cautele con le quali vanno presi, testimoniano" che il candidato a sindaco di Perugia Leonardo Caponi ...

VITO LECCESE PRESENTA IL PROGRAMMA: BUS GRATUITI, INTERVENTI SUL COSTO DELLA CASA E DECENTRAMENTO - VITO LECCESE PRESENTA IL PROGRAMMA: BUS GRATUITI, INTERVENTI SUL COSTO DELLA CASA E DECENTRAMENTO - Vito Leccese ha presentato, all’esterno del suo comitato elettorale in via Argiro, il programma per i prossimi cinque anni di governo, accompagnato dalle candidate alla presidenza dei Municipi e dai r ...