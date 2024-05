Tre coltellate alla moglie in casa | le urla allarmano i vicini

(Di giovedì 16 maggio 2024) Tentato omicidio a San Maurizio Canavese, comune della città metropolitana di Torino. Un operaio albanese di 62 anni ha tentato di uccidere aladi 57 anni, collaboratrice domestica, nel pomeriggio di mercoledì 15 maggio, nell'appartamento in cui abitano. L'uomo è stato...

La testimonianza della vedova in Corte d'Assise a Santa Maria Capua Vetere. Il marito barbiere fu ucciso nel 2022 a Castel Volturno davanti alla porta di casa.Continua a leggere

Fabio Limido è morto lo scorso lunedì 6 maggio a Varese per aver difeso la figlia dalla furia dell'ex marito Marco Manfrinati . L'uomo, ex avvocato, era già stato denunciato dalla donna per stalking: contro di lui era stato emesso un divieto di ...

Bolsonaro ancora in ospedale, è il ricovero più lungo dal 2019 - Bolsonaro ancora in ospedale, è il ricovero più lungo dal 2019 - Si tratta del suo ricovero più lungo dal 2019, dopo le numerose chirurgie cui è stato sottoposto per la coltellata ricevuta nel 2018 durante ... dove stava partecipando a un evento politico guidato ...

Accoltella la moglie al culmine di una lite, lei è grave al San Giovanni Bosco - Accoltella la moglie al culmine di una lite, lei è grave al San Giovanni Bosco - L'aggressione A seguito di una lite per futili motivo, il marito 62 enne ha inferto tre coltellate alla propria moglie 58 enne. La donna a seguito dell'evento è stata trasportata in codice rosso ...

È il giorno del dolore: oggi in San Vittore l'ultimo saluto a Fabio Limido - È il giorno del dolore: oggi in San Vittore l'ultimo saluto a Fabio Limido - Varese saluterà oggi pomeriggio per l’ultima volta Fabio Limido, il 71enne ucciso a coltellate lunedì 6 maggio scorso dall ... stringersi ancora una volta attorno a Marta Criscuolo, moglie di Fabio ...