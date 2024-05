Travolge e uccide il carabiniere Raffaele Campagna | 25enne condannata a 4 anni per omicidio stradale

Rissa per le vie del paese e aggressione ai carabinieri. I quattro arrestati tornano in libertà - Rissa per le vie del paese e aggressione ai carabinieri. I quattro arrestati tornano in libertà - né di avere aggredito i carabinieri. O.C. si è avvalso della facoltà di non rispondere e il suo difensore, l’avvocato raffaele Zocco, ha depositato le immagini delle lesioni riportate dal suo ...

Giovane carabiniere investito e ucciso: ragazza condannata - Giovane carabiniere investito e ucciso: ragazza condannata - Accusata di omicidio stradale, è stata condannata a 4 anni di reclusione la ragazza oggi 25enne riconosciuta responsabile dell' incidente costato la vita al giovane vice brigadiere raffaele Campagna, ...

Giornata della Legalità, incontro all’UniVanvitelli con i figli di Borsellino e Salvia - Giornata della Legalità, incontro all’UniVanvitelli con i figli di Borsellino e Salvia - Intervenuti il direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, raffaele Picaro, il prefetto di Caserta, Giuseppe Castaldo, il questore di Caserta, Andrea Grassi, rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri ...