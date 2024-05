Travaglio a La7 smonta la riforma della giustizia | L’unico obiettivo del governo è impedire le indagini sui reati più gravi

(Di giovedì 16 maggio 2024) “Alnon ci sono fascisti ma berlus-cloni. E lo stanno dimostrando”. A dirlo è stato il direttore de il Fatto Quotidiano, Marco, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, commentando ladell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni in relazione allo scandalo in Liguria, che ha coinvolto il presidente Giovanni Toti, finito ai domiciliari. “Il loro unicoè quello dilesuipiù, cioè quelli di chi riesce a rubare di più, perché ha le mani nella pubblica amministrazione. Non è unaquella che stanno annunciando: la separazione delle carriere non diminuirà di un ...

La sinistra va in tilt su premierato, Mattarella e Roccella - La sinistra va in tilt su premierato, Mattarella e Roccella - Le contraddizioni del Pd su Mattarella, Roccella e premierato. I Graffi di Damato.

Travaglio sul Nove: “De Luca su don Patriciello Fa monologhi come Kim Jong-un. 15 anni fa disse che voleva vedermi in un vicolo buio” - travaglio sul Nove: “De Luca su don Patriciello Fa monologhi come Kim Jong-un. 15 anni fa disse che voleva vedermi in un vicolo buio” - Nessun passo indietro da parte di Vincenzo De Luca, dopo l’attacco a don Maurizio Patriciello che aveva definito il «Pippo Baudo dell’area Nord di Napoli», dopo la partecipazione del parroco di Caivan ...

CARCERI, R. BERNARDINI (SUE): STATO E' IN DIFETTO CON DETENUTI, SERVE RIFORMA (1) - CARCERI, R. BERNARDINI (SUE): STATO E' IN DIFETTO CON DETENUTI, SERVE riforma (1) - Roma, 7 mag - “Ricordiamo molto chiaramente che il signor travaglio la definì una ‘porcata’ senza rendersi conto che si tratta di esseri umani che per Costituzione devono fare un percorso al fine di e ...