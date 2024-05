Tragedia in Contrada Pidocchiosa | Agricoltore 64enne Muore Schiacciato dal Trattore

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 16 maggio 2024) Chieti - Un fatale incidente agricolo ha colpito la comunità dinella tarda mattinata di oggi. Eusanio De Amicis, 64 anni, è deceduto intorno alle 11:30,dal suocingolato. L'uomo, originario di San Salvo, stava lavorando su un terreno di sua proprietà quando, a causa della pendenza del terreno, il mezzo si è ribaltato, causandone la morte. Immediato l'intervento dei Vigili del fuoco di Vasto, dei sanitari del 118 e dei carabinieri della locale stazione. Vista la gravità dell'incidente, è stato allertato anche l'elisoccorso. Tuttavia, nonostante i soccorsi tempestivi, per De Amicis non c'è stato nulla da fare. La dinamica dell'incidente è risultata chiara fin da subito, motivo per cui il mezzo agricolo non è stato sottoposto a sequestro. La salma è stata restituita ai familiari ...