Traffico Roma del 16-05-2024 ore 17 | 30

(Di giovedì 16 maggio 2024) Luce VerdeBentrovati dalla redazioneintenso sul Raccordo Anulare in particolare code tra Cassia e Flaminia e tra Settebagni e la Tiburtina in carreggiata interna altre code tratti tra laFiumicino è la Tuscolana in carreggiata esterna sul tratto Urbano della A24 incolonnamenti per un incidente tra la tangenziale est e Viale Palmiro Togliatti Verso il raccordo trafficata anche la tangenziale est con code tra la Farnesina e Salaria verso San Giovanni in zona Garbatella fino alle ore 20 manifestazione con corteo da via Giacinto pullino a piazza Oderico da Pordenone con probabili disagi in tutta l’area circostante possibili le deviazioni per le linee bus 669 670 715 e 716 per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it Nevano di è tutto Grazie per l’attenzione un ...