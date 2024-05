Traffico Roma del 16-05-2024 ore 15 | 30

(Di giovedì 16 maggio 2024) Luce VerdeBentrovati dalla redazione sul Raccordo Anulare rallentamenti e code a tratti in carreggiata interna tra La Flaminia è la Tiburtina code anche in carreggiata esterna tra laFiumicino e via Pontina in tangenziale estcon code E a tratti tra la Farnesina e Salaria in direzione San Giovanni in via Ostiense altezza via dei Conciatori verso la Basilica di San Paolo riduzione di carreggiata per ripristino sede stradale a seguito di un incidente infine zona Garbatella dalle ore 17.30 alle ore 20 manifestazione con corteo da via Giacinto pullino a piazza Oderico da Pordenone con possibili disagi in tutta l’area circostante per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della AC e della polizia locale di ...

Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità ben trovati attenzione per un incidente in tangenziale est code da Nomentana Corso di Francia in direzione dello Stadio Olimpico la polizia locale Ci segnala per incidente la ...

Luce Verde Roma di nuovo Bentrovati dalla redazione sul Raccordo Anulare rallentamenti e code in carreggiata interna tra la 24 e Roma Sud il tangenziale est era lentamente i code della Salaria Corso Francia verso lo stadio Olimpico chiusa la via ...

Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità al momento abbiamo forte Traffico su via Anastasio II in via Aurelia in via Pinciana in via dei Prati Fiscali in via dei Casali di San Basilio in via di Santa Croce ...

Drammatico incidente stradale in provincia di Latina: donna ricoverata in codice rosso - Drammatico incidente stradale in provincia di Latina: donna ricoverata in codice rosso - Un'auto ed un furgone si sono scontrati in via delle Province, a Cisterna: ad avere la peggio la donna alla guida dell'auto, una Twingo, soccorsa col l'eliambulanza ...

Super pusher arrestato in Germania: dovrà scontare 17 anni - Super pusher arrestato in Germania: dovrà scontare 17 anni - L'uomo, 36 anni, viveva nel ternano. Gestiva una rete di spaccio con la famiglia e con giovani incensurati. Riforniva dagli ottanta ai cento tossicodipendenti ...

Adm: il direttore Roberto Alesse in Calabria, visitati gli uffici di Catanzaro, Cosenza e Lamezia Terme - Adm: il direttore Roberto Alesse in Calabria, visitati gli uffici di Catanzaro, Cosenza e Lamezia Terme - Secondo giorno in Calabria per il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Roberto Alesse ha voluto visitare con la dovuta attenzione la Direzione territoriale che, negli ultimi due anni, h ...