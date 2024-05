Traffico Roma del 16-05-2024 ore 09 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 16 maggio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità diversi disagi segnalati lungo il raccordo anulare per un incidente Code in carreggiata interna tra le uscite via della Pisana e via Trionfale sempre in interna Anche a causa di un veicolo in panne nei pressi dello svincolo per Ciampino incolonnamenti tra Casilina e Appia proseguono i lavori di potatura su viale del Policlinico chiuso nell’intero tratto fino al 17 maggio deviazioni per i bus della linea 649 prestare attenzione alla segnaletica lavori e riduzione di carreggiata da questa mattina su via Laurentina e prossimità di via Guido De Ruggiero possibili rallentamenti termine lavori previsto a metà giugno attenzione alle indicazioni segnalate sul posto dalle ore 10 alle 14 per una manifestazione in viale Giuseppe Mazzini possibili rallentamenti tra via Giuseppe Avezzana e via ...